Госдума приняла заявление о расстреле российских военнопленных бойцами ВСУ Госдума приняла заявление с призывом к странам мира осудить расстрел ВСУ военнопленных РФ

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима. Согласно заявлению, которое приводит ТАСС, убийство попавших в плен военных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток 1984-го.

Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей, — указано в заявлении.

Депутаты также предложили коллективному Западу «отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

Постановление и заявление Думы будут переданы президенту РФ, правительству и в Совет Федерации. Кроме того, документы направляются в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ, в Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и парламенты государств — членов ООН.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. Во всемирной организации подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.