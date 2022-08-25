Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС

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Совет Государственной Думы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также дать принципиальную оценку действиям Киева, говорится на сайте нижней палаты парламента. Также законодательный орган потребовал перестать поставлять киевскому режиму вооружения, тем самым создавая риск возникновения ядерной катастрофы.

Совет Государственной Думы <...> призывает ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы <...> потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несет опасность, — говорится в сообщении.

Также совет Госдумы подтвердил готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате регулярных атак ВСУ на электростанцию, «чреватых трагическими последствиями для всего человечества».

Ранее стало известно, что делегация Международного агентства по атомной энергии хочет посетить Запорожскую АЭС ​​до 5 сентября. Известно, что до начала спецоперации РФ МАГАТЭ планировало 5 сентября направить экспертов на станцию для проведения первой за 16 лет оценки безопасности. Миссия должна была продлиться две недели.