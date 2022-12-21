Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси

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Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, регулирующий работу такси. В частности, документ устанавливает требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля, передает ТАСС.

Так, водитель не будет допущен к работе в такси в случае наличия трех штрафов за нарушение ПДД. Помимо этого, приступить к работе соискатель не сможет, если с момента лишения его водительских прав не прошел год. Сотрудничество с перевозчиком допускается на основе заключения трудового договора, индивидуального предпринимательства или по самозанятости.

Также законопроект регламентирует внешний вид автомобилей такси. Автомобиль должен будет иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля предлагается установить фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ. Эти требования не будут применяться к автомобилям, которые получили разрешение на перевозку до вступления закона в силу. Также в такси появится устройство контроля за вниманием и усталостью водителя. А в салоне должна быть исчерпывающая информация о водителе, автомобиле и тарифах.

Законопроект предполагает создание трех региональных реестров такси. Первый будет содержать информацию о перевозчиках, второй — о транспортных средствах, а третий — о службах такси.

Ранее стало известно, что в отношении водителей, в крови которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, полицейские временно не будут возбуждать уголовные дела. Соответствующие рекомендации направила в свои региональные управления ГИБДД. Указание было принято после решения Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления определенных препаратов, например, фенибут и феназепам.