Госдума приняла законопроект об ужесточении оборота вейпов в первом чтении

Законопроект об ужесточении торговли электронными сигаретами принят Госдумой в первом чтении, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Предлагаемые ограничения предусматривают запрет продажи несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, а также расходников к ним.

Принятый сегодня Государственной Думой законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, — написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. Он также добавил, что при голосовании в его Telegram-канале по этому вопросу абсолютное большинство выступило за принятие мер по защите детей от пагубной привычки, и поблагодарил подписчиков за обратную связь.

По состоянию на момент публикации за ужесточение продажи электронных сигарет несовершеннолетним проголосовало 28% участников. При этом 68% выступили за полный запрет продажи вейпов. Еще 4% ответили, что им все равно.

Законопроект об ужесточении правил оборота вейпов внесли в Госдуму 7 апреля. Инициатива предусматривает запрет розничной торговли такими устройствами на ярмарках и выставках, а также путем дистанционной продажи и с использованием автоматов.