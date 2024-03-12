Госдума приняла законопроект об освобождении тяжелобольных заключенных

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Государственная дума в первом чтении приняла проект закона о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных по решению суда, сообщил журналистам председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в УПК РФ предложено внести дополнения, поскольку действующее законодательство не в полной мере соответствуют Конституции РФ, так как такое постановление суда может быть обжаловано в течение 15 дней, из-за этого осужденные вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы.

Поэтому предложено усовершенствовать Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дополнив ч. 8 ст. 399, которая будет определять, что решение суда об освобождении осужденного от отбывания наказания из-за болезни в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ должно быть исполнено немедленно после вынесения, — отметил Крашенинников.

Как отметил депутат, согласно статистике, приведенной в пояснительной записке к законопроекту, судами в 2020 году было принято решение об освобождении от отбывания наказания из-за серьезного заболевания в отношении 2219 человек, в 2021 году — 2013 человек, в 2022 году — 2132 человек, в первом полугодии 2023 года — 1086 лиц. Кроме того, предлагается усовершенствовать и процедуру обращения в суд по вопросу об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью. Так, с данным ходатайством может выступать не только заключенный, но и организация, в которой он находится на момент заболевания.

Нам необходимо улучшить процедуры освобождения тяжелобольных осужденных и обеспечить более гуманные условия их освобождения от отбывания наказания в случае заболевания. Мы должны сделать систему более человечной и эффективной в интересах поддержания прав и достоинства каждого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, — заключил парламентарий.

О том, что Верховный суд выступил за внесение соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, стало известно в декабре прошлого года. Как отмечается, проект направлен на гуманизацию системы ФСИН.