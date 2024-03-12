Госдума приняла законопроект о неподсудности участников СВО ГД приняла законопроект об освобождении участников СВО от уголовного наказания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты с ВС РФ в период проведения СВО. Соответствующий механизм планируется закрепить в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах страны.

Предусматривается, что при заключении контракта на военную службу дела подозреваемых приостанавливаются, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контрактники, получившие госнаграду, будут освобождены от ответственности, а их судимость будет погашена.

Накануне Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Отмечалось, что механизм не будет касаться педофилов и тех, кто совершил преступления против основ конституционного строя, безопасности государства, а также осужденных за терроризм.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит более четырех млрд рублей на ежемесячные компенсации за выслугу лет мобилизованным гражданам и контрактникам. Речь идет о военных, которые до мобилизации или заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур. Они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.