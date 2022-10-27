В России разрешили мобилизацию судимых за тяжкие преступления Госдума приняла закон о мобилизации судимых за тяжкие преступления

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Госдума приняла в третьем чтении поправку, согласно которой на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, сообщает ТАСС. Так, призыву не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или угон транспорта.

Норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что судимых за тяжкие преступления нельзя привлекать к военной службе даже в период частичной мобилизации. Он пояснил, что психика таких граждан деформирована и они могут снова начать совершать преступления, на этот раз с оружием в руках. Осужденный за экономическое преступление — кражу или мошенничество — тоже не представляет собой ничего хорошего, так как такие люди могут украсть снаряды, оружие и топливо, необходимые для боевых действий. Кроме того, нельзя угадать, сколько людей действительно желают искупить вину с оружием в руках, а многие из них вообще не намерены этого делать.