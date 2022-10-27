Госдума приняла закон, приравнивающий добровольцев к контрактникам

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Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам РФ, сообщает ТАСС. Они будут приравнены к военнослужащим по контракту. Для них будут введены социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законом о статусе военнослужащих.

По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту, это справедливо — они защищают нашу страну, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Добровольческие формирования будут создаваться Минобороны РФ по решению президента России. Численность, организация, районы действий, задачи, порядок управления и срок использования таких формирований, а также порядок их обеспечения вооружением и военной техникой также будут определяться военным ведомством. В состав добровольческих формирований смогут войти граждане РФ, заключившие соответствующий контракт, а также военнослужащие, направленные Минобороны.

Размеры денежного содержания добровольцев будут устанавливаться не ниже размеров зарплат военнослужащих-контрактников. Кроме того, добровольцы будут подлежать обязательному страхованию за счет бюджета. При прекращении контракта в связи с увечьем или заболеванием, полученным в связи с исполнением обязанностей по контракту, добровольцу будет выплачено единовременное пособие в размере 2 млн рублей.

В случае гибели добровольца члены его семьи получат право на денежное содержание и другие выплаты, положенные добровольцу и не полученные им до дня гибели. Им также будет выплачено единовременное пособие в размере 3 млн рублей.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков положительно оценил инициативу о статусе добровольцев, отметив, что разговоры о ней шли очень давно. По его словам, участвующие в боях военные часто заявляли, что добровольцев надо легализовать, поскольку они действуют в интересах страны, но до сих пор не имеют полной поддержки со стороны государства.