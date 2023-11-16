Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении МРОТ на 18,5% в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Он будет увеличен до 19 242 рублей, что на 18,5% выше, чем до принятия закона. Документ официально вступит в силу с 1 января 2024 года и позволит повысить реальные доходы населения.

В пресс-службе Госдумы напомнили, что президент России Владимир Путин ранее поручил увеличить МРОТ в 2024 году. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такая мера позволит увеличить размер заработной платы 4,8 млн россиян. Согласно тексту документа, опубликованного в системе обеспечения законотворческой деятельности, принятие закона приведет к повышению расходов государственного бюджета, однако часть из них вернется за счет уплаты страховых взносов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы также приняли закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. По словам Володина, необходимые средства уже были заложены в государственном бюджете. Решение о повышении выплат затронет около 32 млн граждан России.