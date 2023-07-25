Госдума приняла закон об ускорении госзакупок для Минобороны

Фото: МО РФ

ОТРК «Искандер»

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости. Такие меры позволят исключить волокиту при закупке необходимой для проведения специальной военной операции продукции, в особенности при малых закупках. Кроме того, новый закон позволит ведомству рассчитываться за поставки наличными.

Согласно действующему законодательству, Минобороны и другие спецзаказчики, в число которых входят ФСБ, МЧС и МВД, вправе закупать товары у единственного поставщика в целях проведения СВО. Такая норма распространяется и на подведомственные госучреждения и унитарные предприятия. Новый закон позволит им заключать контракты в любой форме. Он вступит в силу через 10 дней после публикации.

Госдума ранее приняла поправки к закону о повышении призывного возраста до 30 лет. Нижняя граница останется на прошлом уровне — 18 лет. Подчеркивается, что поправки не предполагают поэтапного повышения призывного возраста, документ может вступить в силу 1 января 2024 года. Кроме того, в ходе заседания приняты поправки о повышении штрафов за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации.