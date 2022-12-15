Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, сообщает ТАСС. Теперь обязательной останется лишь маркировка «18+», а вместо промежуточной маркировки правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом».
Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые иные сходные по смыслу, — сказано в сообщении агентства.