Госдума приняла закон об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Госдума приняла законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях, сообщается на сайте ГД. В список попадают участвующие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России и воинских формирований, в проведении контртеррористической операции, выполняющие задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.

Также судопроизводство будет приостановлено по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Также на паузу будет поставлено и исполнение требований о взыскании средств в отношении добровольца или мобилизованного. После принятия документа заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. К нему должны прилагаться документы, подтверждающие возникновение основания для приостановления исполнительного производства.

Ранее сообщалось, что Госдума в рамках второго чтения приняла поправки, которые отменяют запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. В новой редакции статьи закона тяжкие преступления не упоминаются, а содержится перечень статей, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.

В октябре секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцев. Он добавил, что исключения сделаны только для социально значимых вопросов.