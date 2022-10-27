Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

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Госдума 27 октября в третьем чтении приняла закон о прохождении альтернативной службы в период мобилизации, передает ТАСС. Отмечается, что он вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополняется статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно новой статье лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, при объявлении мобилизации продолжат проходить такую службу в указанных организациях.

При этом те, кто проходят альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Ранее юрист Артем Швайка объяснил, что отказ одного суда в Петербурге перевести мобилизованного на альтернативную службу и разрешение другого суда в Ленобласти позволить гражданину вместо отправки в войска пройти гражданскую службу связан с тем, что на текущий момент российское законодательство не имеет четких норм, по которым может регулироваться вопрос прохождения альтернативной службы в период мобилизации.