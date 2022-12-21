Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

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Госдума приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи, сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что россиянам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.

Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, — говорится в сообщении.

Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».

Кроме того, запрещается использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ (запрет трансграничной передачи). При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.

Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через «Госуслуги».

Для контроля за деятельностью единой биометрической системы будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества. Главной задачей совета будет общественный и этический контроль за внедрением единой биометрической системы и биометрии в целом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение изменений в законопроект о биометрии. Он отметил, что парламентарии ограничат перечень биометрических данных — в него будут входить только лицо и голос — и еще шесть инициатив.