Вучич обсудил с послом России запрет сербского динара в Косово

Фото: IMAGO/Dirk Sattler/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко и обсудил с ним запрет сербского динара в Косово, сообщает РИА Новости. По данным агентства, Приштина обяжет сербские организации и граждан перейти с динара на евро с 1 февраля. Отмечается, что США, Франция, Германия и Италия против данного решения.

Российский посол прибыл в резиденцию президента Сербии в 11:30 по местному времени. Точное содержание встречи неизвестно, так как она проходила за закрытыми дверьми. Однако предполагается, что глава государства намерен попросить помощи у России в борьбе с провокациями со стороны Косово. Ранее аналогичные встречи также проводились с представителями Евросоюза, США, Великобритании, Франции и Италии. Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович отметил, что это были одни из самых тяжелых встреч Вучича с иностранными представителями.

Как сообщалось ранее, Россия откроет специальные консульские центры в восьми государствах. В частности они будут работать на территории Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам главы консульского департамента МИД России Алексея Климова, заинтересованные лица смогут получить в этих центрах необходимые услуги в сжатые сроки.