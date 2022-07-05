В России создадут банк данных экстремистских материалов Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов

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Госдума приняла в третьем чтении инициативу о создании банка данных экстремистских материалов, который поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Как говорится в сопроводительных материалах, опубликованных на сайте Госдумы, в банк данных вносятся решения суда о признании экстремистскими тех или иных информационных материалов. Для ведения единого реестра федеральному органу госрегистрации предоставляются сведения из МВД России, Росфинмониторинга, ФНС России, Пенсионного фонда и органов прокуратуры.

Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся <...> участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, — отмечается в материалах.

Ранее профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который предусматривает формирование банка данных экстремистских материалов, который упростит отождествление выявленных материалов, содержащих признаки экстремизма. Сообщалось, что закон вступит в силу через год после официального опубликования.