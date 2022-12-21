Госдума приняла закон о снижении максимальных ставок по микрозаймам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» в части снижения предельной ежедневной процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Эта ставка будет снижена с 1% до 0,8% годовых.

Таким образом, максимальное значение полной стоимости такого кредита снизится с 365% до 292% годовых, - сказано в сообщении.

Кроме того, документ устанавливает предельную задолженность по кредитам сроком до года. Полная сумма долга, включая штрафы, пени и другие платежи, будет составлять не более 130 % от суммы кредита и займа. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.

Также Госдума приняла закон, согласно которому кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика по потребительскому кредиту еще до заключения кредитного договора. Если значение этого показателя превысит 50 %, организация будет обязана уведомить заемщика о риске неисполнения им обязательств по кредиту.

Финансовый аналитик Алексей Лашко ранее рассказал, что выдача микрозаймов в сентябре 2022 года резко упала во всех регионах России на 5,8% после четырех месяцев роста. Он связал такое падение со сменой модели потребительского поведения, а также изменением позиции кредиторов относительно военнообязанного населения. Третьим фактором, который повлиял на снижение выдачи микрозаймов, по словам экономиста, послужило изменение поведения кредиторов.