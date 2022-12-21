Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

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Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы за диверсионную деятельность, передает РИА Новости. Документ содержит три дополнительные статьи в УК РФ о содействии и обучении диверсиям, а также о руководстве диверсионным сообществе и участии в нем.

К содействию диверсионной деятельности закон относит склонение к таковой, вербовку, вооружение и финансирование диверсантов. Под обучением подразумевается физическая и психологическая подготовка, правила обращения с оружием, взрывчаткой, отправляющими и иными веществами в целях совершения диверсии.