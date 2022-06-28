Госдума приняла закон о навозе Госдума разрешила сельхозкомпаниям использовать навоз

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Госдума приняла закон, который позволяет сельхозпроизводителям использовать побочные продукты животноводства (навоз) в сельскохозяйственном производстве, сообщается на сайте законодательного органа. Сейчас это сопряжено с получением множества разрешений, заявила «Интерфаксу» замглавы комитета парламента по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Отныне продукты жизнедеятельности животных не считаются отходами животноводства в случае их переработки и использования в сельскохозяйственном производстве, — пояснила депутат.

Действующее законодательство России в области oхраны природы относит навоз к отходам производства, что не позволяет использовать его в сельскохозяйственном обороте. Есть факты налoжения на сельхозпредприятия штрафов за неправильное обращениe с навозом. Теперь навоз будет считаться не отходом производства, а сырьём для создания органических удобрений.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила замминистра сельского хозяйства Ивану Лебедеву «глубже погрузиться» в решение проблемы с накопленным сельхозпредприятиями и перерабатывающими производствами навозом. Она упрекнула ведомство в том, что оно не занимается проблемой накопленных животноводческих отходов.