Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год. Также депутаты приняли проект бюджета на плановый период 2025–2026 годов. Объем ВВП в следующем году прогнозируется на уровне 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году — 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году — 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%). Уровень инфляции ожидается в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 и 2026 годах — 4%.

Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

10 ноября в Совете Федерации предложили увеличить государственный бюджет на 2024–2026 годы на 140 млрд рублей. Заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев отмечал, что поправки уже внесены в Госдуму. По его словам, часть этих средств планируется направить на комплексное развитие сельского хозяйства.

Кроме того, особое внимание хотят уделить промышленности, в том числе отечественному автопрому. Журавлев пояснил, что на эти цели Совфед закладывает 54 млрд рублей дополнительно. По его словам, это позволит простимулировать спрос на российские автомобили и специализированную технику.

Вице-спикер уточнил, что еще 3 млрд рублей будут направлены на создание быстровозводимых объектов для отдыха и оздоровления детей. Эта программа была запущена в 2022 году по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко и стала востребованна в регионах.

Дополнительные средства хотят выделить на развитие образовательно-производственных центров, обучение школьников языкам программирования и развитие центров инженерных разработок на базе университетов и научных организаций. Журавлев добавил, что около 6 млрд рублей направят на дополнительное профессиональное образование и еще столько же — на реализацию программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».