Госдума приняла закон о бесплатных переводах между своими счетами в банках

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о банковской деятельности, согласно которому россияне могут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц без взимания комиссии, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В пределах этой суммы кредитным организациям запрещается ограничивать размер и количество переводов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки нацелены на защиту прав россиян.

Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги, — отметил Володин.

Закон также обязывает банки бесплатно информировать россиян об истечении их вкладов: срочных — не позднее чем за пять календарных дней до окончания срока; а тех, что внесены на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти календарных дней после наступления этих обстоятельств.

Закон вступит в силу через полгода после его опубликования, а норма о бесплатных переводах — через девять месяцев.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки проверять переводы россиян на мошенничество. Документ также устанавливает обязанность банков полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящихся в базе ЦБ.