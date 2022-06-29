Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором обобщается понятийная база и меры по регулированию деятельности иноагентов. Парламентарии сформулировали окончательное определение иностранного агента, перечислили список иностранных источников, а также предусмотрели создание единого реестра, куда будут включать указанных лиц.

Иностранный агент, в соответствии с законом, — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц, — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Поясняется, что иноагентом могут признать физических и юридических лиц, а также общественные объединения, независимо от их гражданства и юридической базы. При этом «иностранным влиянием» будет считаться оказание помощи или воздействие на людей с помощью приемов убеждения, принуждения и внушения. Поддержка в данном случае понимается как финансовое спонсорство от иностранных компаний и предприятий.

Четкие критерии того, что именно будет считаться иностранным влиянием, в том числе в иных формах, установит Министерство юстиции, — сказано в сообщении.

Уточняется, что иностранными источниками будут признаны международные структуры, физ- и юрлица с зарубежными доходами.

Также данный закон предусматривает список лиц, которых не смогут признать иноагентами. В их число вошли государственные компании и представители публичных органов власти РФ, а также люди, работающие на них. Маркировка иноагента также не коснется политических партий, религиозных структур, объединений работодателей.

На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Также они обязаны маркировать производимые ими материалы, — отметили представители ГД.

Помимо этого, иностранным агентам запретят просвещать и учить несовершеннолетних в государственных школах и университетах. Также иноагенты не смогут рассчитывать на господдержку, принимать участие в экологических экспертизах и занимать государственные и муниципальные посты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности. По его словам, подобная практика применяется во всех странах.