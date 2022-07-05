Переход на сторону противника в ходе боевых действий приравнен к госизмене Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за участие в военных действиях против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в ходе боевых действий будет считаться госизменой. Кроме того, наказание до семи лет лишения свободы документ предусматривает за призывы к действиям против безопасности России, а также за выезд за пределы государства гражданина, допущенного к гостайне, если такое право было для него ограничено.

Так, за упомянутые преступления законопроект предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 млн рублей.

Выезд из России гражданина, допущенного к гостайне и имеющего ограниченные права на перемещение за пределы страны, может наказываться тремя годами лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — до семи лет. Кроме того, в случае утверждения документа незаконная пересылка носителей, содержащих гостайну, может наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.

Поправки ко второму чтению также предусматривают наказание сроком до четырех лет лишения свободы за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

Также депутаты Госдумы приняли правительственный проект об обеспечении ВС РФ при проведении контртеррористических и других спецопераций за границей. В тексте закона поясняется, что при ведении СВО за рубежом в экономике России могут ввести специальные меры. В их число входят «расконсервирование мобилизационных мощностей», а также «разбронирование материальных ценностей» госрезерва.