Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно тексту документа, истязателям будет грозить до 15 лет лишения свободы за превышение полномочий, приведшее к тяжким и особо тяжким последствиям, в том числе к смерти.

Согласно поправкам, в статью 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ добавится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. К ответственности начнут привлекать работников ФСИН, следователей и дознавателей.

Законопроект также усиливает наказание за пытки, которые организовываются для принуждения к даче показаний и запугивания. В этом случае правонарушителям будет грозить лишение свободы сроком до 12 лет, а преступление будет квалифицироваться как особо тяжкое.

Документ также предусматривает изменения в статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ее дополнят нормой, устанавливающей повышенную уголовную ответственность за превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью. В этом случае виновный может оказаться в колонии на срок от 8 до 15 лет. Суд также будет вправе наложить ограничение на возможность занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Кроме того, законопроектом предусматривается ответственность за применение пыток в отношении несовершеннолетних. Использование оружия и насилия при получении показаний, согласно документу, будет наказываться лишением свободы от 3 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В новой редакции закона предусмотрено наказание не только за пытки, но и за бездействие. Ответственность будет наступать в том случае, если человек знал об истязаниях, но не защитил жертву и не оказал ей помощь.

В 2021 году правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеоархив с кадрами пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.