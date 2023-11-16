Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на телефоны в школах

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на использование школьниками смартфонов на уроках в личных целях, следует из электронной базы нижней палаты парламента России. Отмечается, что поправки по инициативе можно будет представить до конца ноября.

Принять законопроект в первом чтении. Представить поправки к законопроекту (срок представления поправок в пятнадцатидневный срок со дня принятия постановления: 30.11.2023), — сказано в пояснении.

Законопроект о запрете на пользование гаджетами во время урока внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций в октябре. Документом предлагается усовершенствовать закон «Об образовании в РФ». Как пояснили авторы инициативы, ученики смогут брать телефоны в руки во время урока только в случае, если это требуется для изучения программы, а также в экстренных ситуациях. Считается, что инициатива поспособствует снижению факторов «отвлечения внимания» школьников.

Юрист и судебный представитель Василий Воробьев пояснил, что досматривать детей и физически отбирать у них телефоны в школах незаконно. Однако учителя вправе не допустить ученика к занятиям, если он нарушит правило о неиспользовании смартфонов.