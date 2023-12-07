Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву в органах ФСБ

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Госдума приняла поправки о возможности проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС. Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выступивший одним из авторов инициативы, отмечал, что преимущественно речь идет о службе в Пограничной службе ФСБ.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь добровольческие формирования в своем составе. Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно инициативе, в законе будет указано, что россияне проходят срочную службу не только в Вооруженных силах РФ, органах госохраны и других войсках, но и в органах ФСБ.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящий момент в России нет необходимости увеличивать срок службы в армии до двух лет. По его словам, сейчас такой вопрос не обсуждается. Картаполов назвал высказывания своих коллег — членов комитета Андрея Гурулева и Виктора Соболева о необходимости возвращения двухгодичной срочной службы их личной позицией. Картаполов отметил, что депутаты имеют право на свое мнение.