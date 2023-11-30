Госдума приняла новый закон о занятости населения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном, третьем чтении обновленную редакцию закона «О занятости населения в РФ». Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в январе 2023 года группой сенаторов и парламентариев во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Новый проект определяет экономические, организационные и правовые основы государственной политики по занятости населения. В частности, в законе уточнили понятия «занятость», «граждане, ищущие работу», «занятые граждане», «профилирование работодателей» и «профилирование граждан, ищущих работу». По словам Володина, предыдущий документ разрабатывался 30 лет назад, а с того времени появились другие виды занятости.

Акцент в документе сделан на профилактику безработицы. Службы занятости будут оказывать поддержку не только тем, кто остался без работы, но и гражданам, которые хотят улучшить рабочие условия. Особую помощь окажут сотрудникам, находящимся под риском увольнения, предпенсионерам, а также бывшим участникам СВО и членам их семей.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране зафиксирована рекордно низкая безработица. По словам главы государства, улучшение показателей, в частности, наблюдается среди молодежи.