Госдума предложила ограничить торговые наценки на продукты Госдума рекомендовала ограничить торговые наценки на уровне 10–15% на продукты первой необходимости

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Госдума рекомендовала российскому правительству рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок для продуктов первой необходимости на уровне 10–15%, передает «Россия 1». Решение принято по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15 процентов, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС сообщал, что «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. Отмечается, что конкретныe товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельнo. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее воcтребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в доcтаточном количестве.

До этого сообщалось, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий.