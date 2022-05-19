Госдума повысила штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении размеров штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Максимальный размер взыскания теперь может составить 2 млн рублей, передаёт ТАСС.

Документ содержит ряд изменений в статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для граждан размеры штрафов повышаются в 10 раз и составят 15–30 тысяч рублей (сейчас 1,5–3 тысячи), для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей (в настоящее время 10–20 тысяч), а для юрлиц размер взысканий вырастет вдвое — 100–400 тысяч рублей (сейчас 50–200 тысяч).

В случае если нарушение правил пожарной безопасности повлекло за собой лесной пожар, но без причинения тяжкого вреда здоровью человека и при отсутствии уголовной составляющей, гражданину будет грозить штраф в размере от 50 до 60 тысяч рублей. Должностное лицо за такое нарушение могут оштрафовать на 100--110 тысяч, а с компании могут взыскать от одного до двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России за четыре дня увеличилась вдвое. На утро 19 мая выявлено 97 очагов возгорания на площади более 40 тысяч гектаров, тогда как 15 мая общая площадь пожаров составляла 19,6 гектара. Наиболее обширные лесные территории горят в Иркутской области и Красноярском крае.