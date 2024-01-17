Госдума подготовит идеи по смягчению наказания за некоторые преступления Госдума подготовит варианты смягчения наказания за ненасильственные преступления

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить предложения по смягчению уголовной ответственности за ненасильственные преступления, сообщает пресс-служба Думы. В частности, вопросом займутся комитеты по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.

Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления, — говорится в сообщении.

Володин добавил, что поручение дано президентом России Владимиром Путиным. Совместно с комитетами Госдумы к вопросу будут привлечены профильные ведомства, Генпрокуратура и Верховный суд РФ. Им необходимо проанализировать правоприменительную практику и внести свои предложения по корректировке законодательства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пункта об амнистии женщин, совершивших ненасильственные преступления, нет в перечне поручений Путина Совету по правам человека (СПЧ) в связи с тем, что данный вопрос прорабатывается отдельно. Он добавил, что тема остается на повестке дня у президента, а соответствующие поручения были отданы Путиным сразу после заседания СПЧ.