Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о единой биометрической системе, которая предусматривает запрет на принуждение к сдаче данных, заявил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что поправками вводится запрет на дискриминацию людей, отказавшихся от сдачи биометрии.

Они (поправки. — NEWS.ru) впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей, — написал Хинштейн.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, заявив, что РПЦ выступает за безусловное право россиян отказываться от сдачи биометрической идентификации. Письмо предстоятеля церкви опубликовали на сайте РПЦ.

До этого стало известно, что Минцифры планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений удаленной выдачи кредитов и таких услуг, как выдача загранпаспорта и водительских прав. Сами россияне не торопятся сдавать биометрию: к 2024 году Минцифры планировало собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как сейчас в системе зарегистрировано лишь 180 тысяч слепков. В то же время президент InfoWatch Наталья Касперская полагает, что биометрические данные при передаче их через мобильное приложение могут быть доступны третьим лицам.