Госдума поддержала законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям Комитет Госдумы поддержал законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности, сообщает ТАСС. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также за их финансирование, обучение совершению диверсий и создание преступных сообществ для их совершения.

За склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, в том числе за финансирование диверсионного акта, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. За это же преступление, совершенное с использованием служебного положения, предлагается ввести наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Также за это может грозить пожизненное лишение свободы.

Организация и пособничество диверсии, а также прохождение обучения диверсиям будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы. За участие в диверсионном сообществе будет грозить наказание от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. При этом человек, добровольно прекративший участие в диверсионном сообществе и сообщивший о его существовании, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на потенциально опасные биообъекты или с использованием патогенов 10 ноября. Как указали представители кабмина, предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии.