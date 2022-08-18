Госдума передала в ООН доклад о нацификации образования на Украине Депутат Чернышов: Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная дума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, рассказал в ходе пресс-конференции зампредседателя палаты Борис Чернышов. По его словам, из этого доклада мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования, передает РИА Новости.

Доклад о нацификации образования на Украине направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке <...>. Я уверен, что верховный комиссар ООН будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду, — сказал Чернышов.

16 августа стало известно, что Министерство образования Украины предложило характеризовать СССР как государство имперского типа и внесло соответствующие изменения в школьную программу по истории. Кроме того, в рамках курса начали использовать термины «рашизм» и «русский мир».

Также изменения претерпел курс новейшей истории. Так, отдельным учебным блоком там предусмотрено изучение военных действий с РФ с 2014 года, обновлен перечень терминов и понятий.

Кроме того, ранее на Украине из школьной программы убрали уроки по изучению русского языка и литературы.