Госдума отреагировала на инициативу Путина об амнистии женщин Депутат ГД Крашенинников: вопрос амнистии женщин уже прорабатывается

Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС/Kremlin.ru

Предложение президента Владимира Путина об амнистии некоторых категорий осужденных женщин уже прорабатывается, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что важно определить криминологические основания для освобождения заключенных.

Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее, — сказал парламентарий.

Амнистирование некоторых категорий осужденных женщин Путин допустил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое состоялось 4 декабря. Данная тема была затронута членом СПЧ Евой Меркачевой. Она попросила главу государства освободить из мест лишения свободы всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети. Наряду с этим речь шла о заключенных, которые впервые совершили подобный проступок, а по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения.

Путин также отметил, что большие наказания за ненасильственные преступления являются «спорными». Он предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства.