Госдума отложила рассмотрение проекта о наказании за следование санкциям Госдума отложила рассмотрение проекта о наказании за следование санкциям до осени

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Госдума отложила до осени рассмотрение законопроекта о наказании за следование санкциям против России. Об этом рассказал глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что против данного закона возражают представители бизнеса, также ведётся дискуссия с экономическим блоком правительства. Слова парламентария приводит РИА Новости.

При такой ситуации мы не можем его принимать, хотя есть мнение правительства, что можно, поэтому пока тормозим. В эту сессию рассматривать уже не будем, — сказал Крашенинников.

Он также добавил, что на осень перенесено второе чтение законопроекта об организации местного самоуправления. По словам Крашенинникова, в данном случае «шлифовка идёт».

Законопроект о привлечении к ответственности, вплоть до уголовной, за соблюдение ограничительных мер в отношении РФ был внесён в Госдуму в начале апреля. В нём идёт речь о наказании за использование полномочий лицом, выполняющим управленческие функции в компании, для извлечения выгоды или нанесения вреда другим.

За соблюдение санкций авторы законопроекта предложили штрафовать на сумму до 1 млн рублей или приговаривать к лишению свободы на срок до 10 лет.

Ранее президент Джо Байден в обращении к нации заявил, что Вашингтон и Брюссель предполагали, что антироссийские санкции, введённые из-за спецоперации на Украине, будут иметь последствия для энергетического рынка США и Европы. Он отметил, что его администрация, тем не менее, не могла «закрыть глаза» на действия России, хотя это бы помогло избежать рекордного подорожания топлива.