Госдума определилась с налоговой ставкой для релокантов Законопроект о ставке в 13–15% НДФЛ для удаленных сотрудников приняли в первом чтении

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Госдума одобрила в первом чтении введение единой ставки НДФЛ в 13–15% для работающих удаленно и фрилансеров, в том числе за границей, передает «Парламентская газета». В законопроекте уточняется, что от уплаты НДФЛ освобождаются компенсационные выплаты дистанционным работникам на возмещение расходов, связанных с трудом, но не более 35 рублей за день. Отдельные уточнения связаны с правом на медпомощь и образование для заграничных налогоплательщиков.

Упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в частности по дорогостоящей медицине и по обучению, — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Законодатели отказались от идеи повышать НДФЛ до 30% для релокантов. Как следует из проекта, работающие за границей сотрудники компаний РФ будут платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства.

Налог будет взиматься по стандартным ставкам в 13–15%. Это касается как тех людей, которые утратили отечественное налоговое резидентство, но остаются штатными дистанционными сотрудниками, так и фрилансеров, выполняющих заказы для российских работодателей.