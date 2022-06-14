Госдума одобрила законопроект об изъятии машин у пьяных водителей Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ответственности за вождение в нетрезвом виде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС. Отмечается, что в качестве наказания у пьяного водителя могут забрать машину, либо отправить его за решетку сроком до 15 лет в зависимости от последствий опасной поездки.

Инициатива предлагает дополнить статью 12.7 КоАП РФ частью четвертой, согласно которой водителей, которые дважды садились за руль в нетрезвом состоянии, оштрафуют на 50 — 100 тысяч рублей. Также изменения внесут и в УК РФ, а именно в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Таким образом, повторно севший за руль пьяный водитель может отправиться за решетку сроком до семи лет, либо приговорить к принудительным работам в течение пяти лет, если во время опасной поездки он причинил тяжкий вред здоровью другого человека. Если пострадавший при этом погиб, нарушителя могут лишить свободы сроком до 12 лет. В случае, если жертв больше двух, пьяному водителю может грозить до 15 лет тюрьмы.