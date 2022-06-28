Госдума одобрила расторжение ТЦ договоров аренды с ушедшими из РФ брендами

Фото: АГН «Москва»

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, который разрешает торговым центрам требовать от ушедших из России компаний оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью. Принятый закон позволяет торговым центрам прерывать договор аренды с такими арендаторами в одностороннем порядке без штрафов, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что закон станет действовать для тех арендодателей, которые столкнулись с падением платежей больше чем на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Допускаются исключения. Так, запрещено разрывать аренду в одностороннем порядке, если магазин поменял иностранного владельца на российского или поменялось название торговой точки.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил, что закон принят с целью защитить российских арендодателей на фоне недружественных шагов ряда иностранных государств.

Мы заинтересованы в сохранении, в том числе иностранных торговых сетей, однако необходимо было найти решение проблемы, связанной с невыплатой арендных платежей со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, — рассказал он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий торговым сетям приобретать или арендовать площади компаний, покинувших российский рынок. Документ регламентирует сделки касательно приобретения и аренды торговых объектов, которые заключены в период с 15 июня по 31 декабря 2022 года.