Госдума одобрила поправку о реестре воинского учета во втором чтении

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Госдума одобрила во втором чтении поправку о создании о единого реестра военнообязанных, сообщает РИА Новости. Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что реестр позволит минимизировать «общение граждан и военкоматов» и обеспечит «справедливость и равенство».

Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, — говорится в документе.

Также Госдума одобрила поправку об ограничении права на управление автомобилем для уклонистов в случае неявки по повестке в течение 20 дней без уважительной причины. Одобрена и поправка, согласно которой со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещено покидать Россию.

Единый реестр военнообязанных позволит также рассылать электронные повестки. Картаполов отмечал, что это не исключает и традиционных способов оповещения, таких как бумажные повестки. При этом закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв.

Соответствующий документ был опубликован в думской базе 11 апреля. Согласно нововведениям, в случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, гражданину могут запретить регистрировать ИП и становиться на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Также предлагается приостановить возможность постановки недвижимости на государственный кадастровый учет.