Защиту персональных данных россиян усилят Госдума одобрила ко второму чтению поправки к проекту о защите персональных данных

Фото: duma.gov.ru

В закон о персональных данных внесут еще несколько поправок ко второму чтению. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью ТАСС заявил, что они коснутся утечек и передачи информации за рубеж.

Согласно тексту поправок, оператора персональных данных обяжут в течение суток проинформировать власти о возникшей утечке. Подчеркивается, что информацию нужно передать не позднее 24 часов с момента обнаружения, а не с момента возникновения проблемы.

Кроме того, планируется частично снять мораторий на передачу персональных данных за рубеж. Мера не будет действовать, если информацию необходимо отправить для защиты жизни и здоровья граждан.

Ранее глава Общества защиты интернета Михаил Климарев (физлицо, включенное Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) рассказал NEWS.ru, насколько Россия защищена от принудительной сетевой изоляции. Так, он высказал сомнения в возможности перенаправить трафик через Азию.