Госдума одобрила идею отправлять срочников на миротворческие операции Законопроект о срочниках-миротворцах прошел первое чтение в Госдуме

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект правительства, позволяющий включать в состав миротворческих миссий солдат срочной службы. Инициативу внесли 22 февраля, ее рассмотрел комитет ГД по обороне, указано на сайте нижней палаты парламента. Поправки ко второму чтению должны быть готовы до 18 апреля.

Если закон примут, то срочники смогут на добровольной основе участвовать в миротворческих миссиях наряду с контрактниками. Для этого им придется пройти специальную подготовку.

Из пояснительной записки следует, что инициатива позволит России «расширить свои возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Действие закона по плану будет распространяться на правоотношения с 15 августа 2022 года.

31 марта россиянам пообещали, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут проходить службу на территории России, в пунктах постоянной дислокации. Предстоящий призыв будет осуществляться в соответствии с сроками, определенными российским законодательством.