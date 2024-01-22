Госдума обсудит ужесточение ответственности за утечку личных данных ТАСС: 23 января Госдума обсудит проекты об ответственности за утечку данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пленарном заседании 23 января депутаты Госдумы обсудят ужесточение ответственности за утечку персональных данных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента. Пакет соответствующих законопроектов был внесен на рассмотрение в декабре 2023 года.

В повестку также включены законопроекты <...> об усилении ответственности за утечку персональных данных, — сказал собеседник агентства.

Поправки предусматривают увеличение штрафов за нарушение требований законодательства в области персональных данных. Максимальный размер взыскания составит до 3% от выручки компании. Кроме того, они вносят изменения в УК РФ и вводят ответственность за создание или обеспечение работы интернет-ресурсов для незаконного оборота личных данных. Наряду с этим предусматривается уголовная ответственность за нелегальный оборот компьютерной информации, которая содержит указанные данные.

Ранее глава Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян раскритиковал инициативу ЦБ РФ об увольнении топ-менеджеров кредитных организаций за множественные утечки персональных данных. Он отметил, что подобные меры противоречат законодательству. Эксперт подчеркнул, что сперва следует установить, виноват ли топ-менеджер в произошедшем.