Володин: Госдума обратится к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Фото: Государственная дума

Вячеслав Володин

Госдума намерена рассмотреть обращение к конгрессу США по крушению военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он указал, что американскому руководству необходимо знать, как используется их оружие, переданное Украине. Спикер ГД напомнил, что согласно результатам проведенной экспертизы, российский Ил-76 был сбит ЗРК Patriot производства США.

Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом [США Джо] Байденом, — написал он.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

31 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.