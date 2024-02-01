Госдума призовет Конгресс США осудить Киев за уничтожение Ил-76 Депутаты ГД подготовили проект обращения к Конгрессу США из-за крушения Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы подготовили проект обращения к членам Конгресса США из-за уничтожения военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Согласно тексту документа, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), парламентарии хотят подтолкнуть американских коллег к осуждению Киева, причастного к катастрофе.

Депутаты Государственной думы призывают членов Конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта, — говорится в тексте проекта обращения.

По мнению депутатов Госдумы, США могут зайти в тупик, если продолжат замалчивать правду о произошедшем. Кроме того, парламентарии призывают коллег обратить внимание на то, в чьи именно руки попадают американские вооружения. Они подчеркивают, что переданное Киеву оружие нередко продается террористам и членам экстремистских организаций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал рассмотрение проекта обращения к Конгрессу США. По его словам, американские политики должны знать, как именно используется передаваемое Украине оружие. Согласно результатам проведенной экспертизы, самолет с военнопленными был уничтожен из ЗРК Patriot.