В Госдуме стартует обсуждение налоговой реформы Госдума 20 мая начнет обсуждение реформы налоговой системы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам пройдет в понедельник, 20 мая, пишет «Интерфакс». На нем планируется обсудить подходы по трансформации налоговой системы в России в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что в заседании примут участие представители Минфина, ФНС, деловых общественных объединений, а также представители региональных властей. Начало назначено на 12:00.

Как отмечал глава комитета Андрей Макаров, важно подготовить налогоплательщиков и бюджетополучателей к грядущим изменениям с 1 января следующего года. Депутат напомнил, что глава государства поручил сделать налоговую систему справедливой и способной обеспечивать выполнение всех необходимых функций страны.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы. При этом он подчеркнул, что ведомство пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда и порядок по страховым взносам.

Министр также сообщил, что для поддержки наименее обеспеченных слоев населения министерство намерено ввести субсидии. С 2026 года начнется автоматическое начисление налоговых вычетов.