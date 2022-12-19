Госдума может принять на этой неделе законопроект о легализации майнинга

Фото: McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i

Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к закону о цифровых активах и валюте. Они предполагают введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты и ее продажи, сообщают «Известия».

Законопроект уже рассмотрен профильным комитетом по финансовому рынку, хотя еще не все согласующие органы дали на него ответ.

Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению, — рассказал изданию глава комитета Анатолий Аксаков.

Майнинг существует в России давно, но никак не регулируется. И крупные майнеры сейчас обращаются в Госдуму с просьбой ввести в правовое поле их деятельность для нормальной работы. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 ноября. Он предусматривает установление правительством требований к майнерам по согласованию с ЦБ, а контроль будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти.

В документе прописано, что полученная в результате майнинга цифровая валюта подлежит реализации без использования российской информационной структуры, за исключением отдельных случаев.

Будущее криптовалют и майнинга в России обсуждался властями на протяжении нескольких последних месяцев. Центробанк настаивал на их запрете, Минфин — на регулировании. В итоге правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой вошли предложения Минфина. Легализовывать криптовалюты в качестве платежа на территории России не планируется.

Ранее аналитик Артур Мейнхард рассказал, что разработка национальной криптобиржи в ответ на закрытие россиянам доступа к зарубежным торговым площадкам позволит Центробанку России открыть для себя новую торговую платформу, которая позволила бы государственным органам контролировать оборот криптовалют в стране.