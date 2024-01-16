Госдума изучит вопросы поддержки многодетных россиян на больших слушаниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы примут участие в больших парламентских слушаниях по вопросам поддержки многодетных семей, сообщает ТАСС. По данным агентства, организацией слушаний займется вице-спикер нижней палаты российского парламента Анна Кузнецова по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Предполагается, что в рамках слушаний будут подготовлены новые законопроекты.

Володин подчеркнул, что участие в парламентских слушаниях примут не только депутаты Госдумы, но и многодетные родители. Кроме того, на них планируется пригласить представителей российских регионов и органов местного самоуправления. Спикер Госдумы напомнил, что слушания будут проводиться в рамках поручения президента России Владимира Путина, согласно которому власти должны выработать федеральные стандарты в сфере поддержки многодетных семей и определить их статус в законодательстве.

Как сообщалось ранее, в Госдуме рассмотрят законопроект, упрощающий продажу и обмен квартир, приобретенных на материнский капитал. По словам первого зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, власти могут разрешить проводить такие сделки, если они позволят улучшить жилищные условия.