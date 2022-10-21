Госдума и Минобороны будут проводить встречи в закрытых форматах РИА Новости: Госдума и Минобороны договорились при необходимости проводить встречи в закрытых форматах

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Госдума и Минобороны России договорились в случае необходимости проводить встречи в закрытых форматах для решения сложных общественных вопросов, рассказал РИА Новости источник в парламенте. Отмечается, что уже 21 октября на такой встрече обсуждались вопросы частичной мобилизации, материальное обеспечение военнослужащих и социальные гарантии мобилизованных.

Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что конкретную дату следующего собрания в закрытом формате с представителями оборонного ведомства не обсуждали и не назначали.

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что данные о ходе специальной военной операции на Украине необходимо сделать секретными. Он призвал тех, кто не разбирается в военном деле, не выступать помощниками экспертов, которые в постоянном режиме мониторят ситуацию. Он также подчеркнул, что сегодня «каждый мнит себя военным стратегом».

Советник руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Александр Казаков указывал, что пока продолжается спецоперация на Украине, да и какое-то время после нее не следует рассчитывать на получение полноценных данных о том, что на самом деле происходит в ходе вооруженного конфликта. Он добавил, что реальная картина происходящего, возможно, всплывет очень и очень нескоро и обществу «надо с этим смириться».