Госдума хочет запретить фото- и видеосъемку во время уроков

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Комитет Госдумы по просвещению готовит законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Ольгу Казакову. Она уточнила, что съемку предлагается разрешать в образовательных целях с разрешения администрации школы и педагога.

Это, что о запрете фотосъемки, как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением, — заявила Казакова.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором учительница ругает восьмиклассника за опоздание на выступление, приуроченное к 23 Февраля. Женщина заявила, что таким, как ученик, на Украине пускают пулю в висок. Учительница пригрозила подростку тем, что он больше не будет учиться в ее классе. Позже преподавательница уволилась и публично извинилась перед учеником.

27 февраля ученики московской школы № 2031 опубликовали видео, как учитель избил их одноклассника во время урока по финансовой грамотности. Мужчину возмутили длинные волосы ученика и он потребовал от него покинуть кабинет, а когда восьмиклассник отказался, учитель повалил его, вытащил из кабинета и начал избивать.