ГД исключит из числа отягчающих обстоятельств преступление полицейского

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Государственная дума в первом чтении приняла закон, согласно которому совершение преступления сотрудником органов внутренних дел не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством, следует из данных базы нижнего парлламента. Парламентарии считают, что принятие законопроекта поможет восстановить логику правового регулирования и избежать несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России.

Введение предлагаемого изменения позволит восстановить логику законодательного регулирования, избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России, — говорится в пояснительной записке.

В январе в Госдуме предложили наделить Росгвардию новыми правами. Группа депутатов от фракций «Единая Россия» и «Новые люди» внесла законопроект, в соответствии с которым военнослужащие и сотрудники Росгвардии могут быть прикомандированы к госорганам, предприятиям и организациям с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий.